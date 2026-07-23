Пулев: Установихме редица проблеми с механизма на проекта за завод на "Райнметал"

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България и Германия споделят отличен политически диалог и взаимно доверие, които са солидна основа за развитието на икономическите ни отношения. Германия е стратегически външнотърговски партньор и водещ инвеститор в нашата страна. Основен приоритет на правителството е да утвърди мястото на България в процеса на индустриализация на Европа и да развива икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за тази цел имат именно инвестициите от Германия. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след края на среща с представители на "Райнметал", инициирана от премиера Румен Радев.

"Амбицията на правителството е страната ни да не бъде периферия. България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС", изтъкна той.

Пулев подчерта, че българското правителство е готово да насърчи експертния диалог, за да се преодолеят редицата структурни дефицити по проекта за завод на "Райнметал" в страната, пише novini.bg.

"Необходим е цялостен оздравителен процес, който да даде възможност за реализацията на този критичен и ключов от гледна точка на нашите отношения процес. Установихме редица проблеми с цялостния механизъм на проекта. Първо: правната структура. Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“ няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета, въпреки щедрите обещания. Разчети и финансова обосновка няма. Няма аргументация, няма аналитичност. Нашите предшественици не са осигурили финансирането, но са осигурили нещо друго, а именно: директни преговори със строителни фирми без обществени поръчки, като става дума за „Хидростой“ и „Главболгарстрой“. Теренът за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с вододснабдяване, с нужната енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора, даден е терен от Горския фонд. Всичко това го няма, но има много силна политическа воля с нашето правителство да работим в интереса на българските граждани и да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия и да продължим диалога, да намерим правилната формула, заедно с „Райнметал“, така, че до постигнем съвместните си цели – именно модернизацията на Българската армия, на българското производство и технологичен трансфер, за да може нашата икономика да върви напред и да бъде един от лидерите в Европа", посочи министърът.

"Целта ни е да подкрепим българската индустрия, да подпомогнем развитието на технологиите и да съдействаме за модернизацията на Българската армия със съвременна техника“, посочи на свой ред изпълнителният директор на звеното за енергетични материали в „Райнметал“ Паскал Шрайер.

Редактор "Екип на Петел",

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