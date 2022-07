Пулев загуби от Чисора

Стопкадър: Бтв

За мнозина специалисти това означава край на кариерата на Пулев.

Кубрат Пулев се представи на високо ниво и напълно отговори на предизвикателството за тотална война на Дерек Чисора, но загуби с разединено съдийско решение - 116-112, 112-116, 114-116 в зала "О2 арена" в Лондон.

Хилядите зрители по трибуните останаха повече от доволни от продукцията на двамата, които предложиха високо темпо от самото начало докрай и не спряха да опитват нокаутиращи удари и тежки размени, предава Спортал.

Преди 6 години Кобрата надделя над този съперник също с 2-1 съдийски гласа, макар тогава да бе доста по-убедителен в превъзходството си на ринга. Сега решението на официалните лица не изглежда като грабеж в полза на домашния боксьор, защото дуелът бе равностоен и много атрактивен и ритмичен.

Българският боксьор излезе на ринга на песента "Притури се планина" и първоначално беше освиркан от зрителите в зала "О2 арена", но после започнаха да се чуват и аплодисменти. Изненадващо или не, британският му съперник пък бе избрал песента на Елвис Пресли "Always on my mind" за свой съпровод.

