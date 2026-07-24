Пулмолог от Варна: Дишайте морски въздух рано сутрин, внимавайте с климатиците

Булфото

Разходката край морето в ранните сутрешни часове може да има благоприятен ефект върху дихателната система. Най-подходящото време за това е между 6 и 8 часа сутринта, когато концентрацията на полезни морски аерозоли и йодни изпарения е най-висока. Това обясни в предаването на Радио Варна "Новият ден" пулмологът д-р София Ангелова.

Морският въздух съдържа микроскопични капчици, богати на морска сол, които подпомагат пречистването на дихателните пътища и улесняват дишането. Освен това в него има магнезий, калций и други полезни елементи, а нивата на фини прахови частици са значително по-ниски, припомни тя.

Специалистът посочи, че благоприятно време за разходка е и късният следобед, когато морските вълни увеличават количеството на аерозолите във въздуха. След бури също се образува озон с антибактериално действие, който допринася за по-чиста атмосфера.

Според д-р Ангелова морският въздух е полезен както за здрави хора, така и за страдащи от хронични заболявания, но ефектът е строго индивидуален. Някои пациенти с астма се чувстват по-добре край морето, докато при други състоянието може да се влоши.

Пулмологът предупреди, че през летните горещини замърсяването в градовете остава сериозен проблем. Високите температури в комбинация с автомобилния трафик и праха създават летен смог, който може да предизвика дразнене на очите, хрема и кашлица, а при хора с белодробни заболявания – да доведе до обостряне на симптомите.

Сред препоръките на специалиста за летния сезон са прием на повече течности, ограничаване на алкохола и внимателно използване на климатиците. Тя съветва хората да избягват продължителното излагане на силно слънце между 11 и 16 часа и да се възползват максимално от морския въздух за укрепване на имунната система.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!