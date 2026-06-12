Пункт за дарения за пострадалите в село Тича отваря в събота във Варна

снимка: Фейсбук, ФК Черно море

В събота, 13 юни, между 10:00 и 14:00 ч., на паркинга на стадион „Тича“ във Варна ще бъде разкрит специален пункт за събиране на помощи за пострадалите от тежкото бедствие в село Тича. Инициативата идва от Националния фенклуб Черно море, с подкрепата на ПФК Черно море, които се обединяват под мотото „От Тича – за Тича“.

Според организаторите, нуждите на хората в засегнатия район остават значителни, въпреки вече получените дарения. На този етап дрехи не са необходими, но има сериозен недостиг на матраци, бяла техника, електроуреди, препарати и средства за почистване.

„Хората там буквално започват от нулата. Домовете им са пълни с кал, уреди са унищожени, а много семейства нямат дори къде да спят. Затова се фокусираме върху най-неотложните нужди“, споделят доброволците от НФК Черно море, ангажирани с организацията.

Всеки, който желае да се включи, може да донесе необходими вещи като:

матраци — за семейства, останали без легла;

бяла техника — хладилници, печки, перални;

електроуреди — отоплители, малки кухненски уреди;

препарати за почистване — дезинфектанти, препарати за кал и наноси;

инструменти и средства за разчистване — лопати, чували, ръкавици, четки;

Село Тича пострада тежко след внезапни наводнения и свлачища, които нанесоха сериозни щети на десетки домове. Местните жители се борят с последиците — кал, разрушени помещения, унищожена техника и мебели.

Варненската общност традиционно реагира силно при подобни бедствия, а стадион „Тича“ отново се превръща в център на солидарността.

„Това не е просто помощ — това е знак, че хората в Тича не са сами“, казват организаторите.

Как да помогнете

в събота между 10 и 14 ч. на паркинга на стадион „Тича“. Доброволци от Националния фенклуб Черно море ще приемат даренията и ще ги транспортират директно до селото.

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Редактор "Екип на Петел",

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