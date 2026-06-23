Пушек се вие от гората над Аспарухово
23.06.2026 / 10:00 0
Кадър Фб
Черен пушек се вие от района на гората над Аспарухово.
Не е ясно какво точно гори.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!