Пускат 22 хиляди български коледни дръвчета от 5,5 лева до 90 лева

Пиксабей

Българите все по-често посягат към пластмасови елхи, основно внос от Китай, показва проверка на „Телеграф“.

Специализираните магазини заредиха още в средата на ноември огромно разнообразие от синтетични дръвчета – от класически имитации на смърч и ела до модели със скреж, диоди, шишарки и дори с аромат на бор. Цените варират от 30 до 1400 лева в столичните вериги.

Паралелно с това се предлагат и живи елхи в саксии, най-често внос от Нидерландия за около 35 лева. Мнозина предпочитат пластмасовото дръвче заради липсата на иглички, но немалко хора все още държат на естествената елха, подчертава Александър Кроснев, директор на ДГС Самоков.

От Министерството на земеделието обявиха, че българските коледни дръвчета ще се появят на пазара от 1 декември. Държавните стопанства на Южноцентралното предприятие-Смолян са подготвили 22 506 елхи – 11 515 живи и 10 991 отсечени. Цените на живите започват от 5,50 лв. и стигат до 90 лв. според размера. Предлаганите видове са смърч, ела, бял и черен бор, дугласка.

ДГС Самоков ще изкара на пазара между 1000 и 1500 елхи – живи и отсечени, на цена 15 лв., като купувачите на живи дръвчета трябва сами да осигурят саксия. Отсечените ще се продават с пътен лист, а всички елхи трябва да имат чип, доказващ законен произход.

Интерес проявяват предимно търговци и отделни клиенти, които купуват дръвчета директно от стопанствата. Горските уточняват, че елхите се отглеждат специално за продажба – не се режат от гората. Семената се събират от шишарки и се засяват в разсадници, където в момента има около 10 000 млади фиданки.

Според Кроснев смърчът е по-кичест и подходящ за украса, докато елата издържа по-дълго на топло и рони по-малко иглички. Живата елха в саксия трябва да се полива веднъж седмично, ако е в отопляемо помещение, а на студена тераса може и без вода. Добре е да бъде засадена навън през февруари.

Във Варна живи елхи все още не се продават по пазарите, но градинските центрове предлагат сребърен смърч – традиционно най-търсения вид. Миналогодишните цени варираха от 40 до над 100 лв.

По магазините украсата също е в пиков сезон – от дребни декорации и светещи венци по 5 лв. до луксозни фигури на Дядо Коледа и светещи елени за над 1000 лв. Магазините вече са пълни с семейства, които се спират да разгледат пеещите и движещи се украси, а други са готови да похарчат няколкостотин лева за сияйна празнична атмосфера у дома.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!