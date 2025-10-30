Пускат билетите за Левски - ЦСКА в петък

Снимка: Пиксабей

Левски и ЦСКА съобщиха, че от утре (31 октомври) в продажба ще бъдат пуснати билетите за предстоящото дерби между двата отбора. Сблъсъкът от 15-ия кръг на efbet Лига е на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на стадион "Васил Левски"."Сините" привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б, докато тези на "армейците" ще имат на разположение другите две трибуни - секторите В и Г. По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пускани блокове 25, 26, 27, 43, 44, 45 на Националния стадион, допълва Спортал.

Ето какво написаха от Левски:

"Левскари,



в петък, 31 октомври, от 14:00 ч. в продажба ще бъдат пуснати билетите за двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу „ЦСКА-София“. Мачът е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Национален стадион „Васил Левски“.



Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 7 ноември (петък) от 10:00 до 19:14 ч., както и в мрежата на Eventim и онлайн.



В събота, 8 ноември, билети ще се продават на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.



Цените на билетите са както следва:



Сектор Б – 20 лева

Сектор А – 30 лева



По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“.



Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион „Васил Левски“."

Ето какво гласи съобщението на ЦСКА:

"Армейци,



Продажбата на билети за предстоящото Вечно дерби от 15-ия кръг на Първа лига ще стартира утре (31 октомври), в 14:00 ч. Мачът ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като ЦСКА е символичен гост. „Червените“ привърженици ще заемат местата в сектори В и Г.



Билетите за нашите фенове ще се продават онлайн, както и физически на касата в клубния магазин пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч., понеделник - почивен ден).



В деня на дербито (8 ноември) билети ще се продават отново там от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.



Цените на билетите са следните:



Сектор Г – 20 лв.

Сектор В – 30 лв.



По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пускани блокове 25, 26, 27, 43, 44, 45 на Национален стадион „Васил Левски“.



Децата до 7 години включително могат да влязат безплатно на стадиона с придружител, но не могат да ползват отделно седящо място. Всички деца до 14 г. могат да влязат на мача само с придружител, който задължително трябва да попълни декларация."

