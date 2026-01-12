Пускат директна линия от Варна до Катовице

Пиксабей

От юни 2026 г. пътниците от Варна ще могат да летят директно до полския град Катовице. Полетите ще се изпълняват два пъти седмично – в четвъртък и неделя, а билетите започват от 29,99 евро, обявиха от Wizz Air.



Новата линия ще улесни пътуванията за туризъм, бизнес и посещения на роднини, като се очаква да подобри връзката на България с ключови центрове в Централна и Западна Европа.



„Новата линия създава допълнителни възможности за пътуване за българските пътници и едновременно с това подкрепя входящия туризъм и развитието на бизнес контактите между България и Полша“, изтъкна Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД – оператор на Летище Варна.



Понастоящем Wizz Air обслужва 16 маршрута до 9 държави през летище Варна. Авиокомпанията е водещ превозвач на аеропорта с пазарен дял от 47,5%. През 2025 г. компанията е превозила близо 705 000 пътници от и до Варна, а през зимния сезон на 2025 г. авиокомпанията предлага над 366 000 места от летището, което представлява 120% увеличение на капацитета в сравнение със зимата на 2024 г.

