Пускат допълнителни места във влаковете през летния сезон

кадър: Петел

"БДЖ - Пътнически превози“ ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София - Варна и София - Бургас ще се движат с допълнителни вагони.

От дружеството подчертават, че ежедневно следят натовареността на влаковете и при засилено търсене, както и при наличие на свободен подвижен състав, ще осигуряват допълнителни места за пътуване.

За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети от рано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба, предаде БНР.

Каква част от влаковете до морето са оборудвани с климатизация, според Анатолий Атанасов – директор „Оперативна дейност“ в БДЖ?

„Климатизираните вагони, с които обслужваме влаковете от и за Черноморието, са около 90%. Като ежедневно извършваме профилактични проверки на състоянието на климатичните инсталации. В реално време се докладват проблемите, които и повредите, които има. Пътници се пренастаняват и на крайна гара повредите се отстраняват или, ако е невъзможно и изисква повече работа, вагоните се изваждат от експлоатация и заменят с други.“

- Какво е направено за отстраняване на проблемите с климатизацията на немските вагони, които през миналото лято изключваха климатичната система?

„На 60 вагона извършваме извънредна профилактика и освен това подменяме едни контролни платки, които са за управление на климатичната система и реално тяхната подмяна дава добри резултати.“

Ежедневно се извършва почистване на подовете, прозорците, санитарните възли и всички често докосвани повърхности. При престой на крайните гари, когато графикът позволява, се прави и допълнително почистване на вагоните. На всеки до 28 дни се извършва и основно почистване на подвижния състав. В периода от 1 май до 30 септември се извършва и пране на тапицираните седалки в мотрисните влакове, както и на мокетните настилки във вагоните, където има такива, каза Анатолий Атанасов.

Редактор "Екип на Петел",

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