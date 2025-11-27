Пускат електробуси между Русе и Гюргево

Община Русе

Община Русе подписа договор за два електробуса, искат премахване на таксата за Дунав мост за по-евтини билети

Властите в Русе и Гюргево направиха решаваща стъпка към възстановяването на редовния обществен транспорт между двата бряга на река Дунав. По време на работна среща в Гюргево представителите на местните администрации обсъдиха конкретни параметри за новата автобусна линия, която ще свърже двата побратимени града, предаде Дунав мост.

Румънската страна предложи автобусите да се движат четири пъти дневно – с два курса сутрин и два в следобедните часове, за да покрият най-натоварените часови зони. Според експертите от Гюргево оптималният маршрут трябва да започва от централния пазар в румънския град, като последната спирка на тяхна територия да бъде непосредствено преди Дунав мост, след което линията да продължава по маршрута в Русе.

Нови екологични автобуси

Заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова съобщи, че администрацията вече е осигурила необходимия подвижен състав. На 25 ноември Община Русе подписа административен договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за безвъзмездна финансова помощ. Средствата са предназначени за закупуването на два модерни електрически автобуса.

"Предвижда се обществено обсъждане, на което гражданите да посочат предпочитаните от тях спирки на автобуса в Русе. След това маршрутите на двата града ще се съгласуват на ниво администрации. Докато работим заедно за решаването на екологичните предизвикателства, искаме да покажем, че сътрудничеството между нашите градове има и много положителни измерения, защото автобусната линия ще свърже хората, бизнеса и културата на двата бряга на Дунав", заяви Златомира Стефанова, цитирана от пресцентъра на Община Русе.

Возилата ще бъдат с дължина 12 метра и пробег от поне 200 километра с едно зареждане, като проектът включва и изграждане на зарядни станции. В момента се подготвя обществената поръчка за доставката им.

Търсят по-ниска цена на билета

Ключов момент в преговорите е цената на пътуването. Постигнато е съгласие да се проведат разговори с Министерството на транспорта и съобщенията за намаляване или пълно премахване на таксата за преминаване на Дунав мост за тази автобусна линия.

"Независимо от резултата от тези разговори, Община Русе предвижда социално поносима цена, която да улесни мобилността и да насърчи хората да ползват обществен екологичен транспорт вместо личните си автомобили", поясни заместник-кметът Димитър Недев, цитиран от общинската администрация.

Оператор на линията ще бъде общинското дружество „Общински транспорт Русе" ЕАД. Проектът е част от по-широка концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с Община Сливо поле.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!