Пускат камиони до 3,5 т по пътя Михалково - Кричим

Снимка: ЕЦТП

От 0 ч. в понеделник - 10 ноември, се възстановява движението за моторните превозни средства до 3,5 тона по пътя Михалково – Кричим. В момента преминаването в отсечката от пътното кръстовище за село Осиково до пътната връзка към язовир „Въча“ е ограничено поради укрепване на участъка при 79-и км на третокласния път, който бе компрометиран при обилните валежи през месец май т. г.

Предвижда се превозните средства над 3,5 т да продължат да преминават по обходен маршрут до 24 ч. на 20 ноември (четвъртък). Алтернативното трасе на направлението Девин – Кричим до възстановяването на движението за всички видове превозни средства ще бъде същото каквото е и в момента:

Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

От падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от подпорната стена от каменна зидария при 79-и км на пътя Михалково – Кричим, припомнят от Агенция "Пътна инфраструктура". Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини.

АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно беше променяна организацията на движение.

Проучвателно-проектантските работи и строителството са възложени на „Георесурс“ ЕООД, а строителният надзор се изпълнява от „Строл – 1000“ АД, избрани след проведена процедура по ЗОП.

