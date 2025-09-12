Пускат нова песен на Уитни Хюстън 13 години след смъртта й

снимка: Egghead06 talk, Уикипедия

Тринадесет години след кончината на Уитни Хюстън светът ще чуе нова нейна песен. Проектът е дело на английския изпълнител Калъм Скот, който записва дует с Хюстън, използвайки оригиналните ѝ вокали в нова, баладична версия на вечния хит I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), съобщи „Асошиейтед прес”, цитирани от БТА.

„Това беше нещо, за което не можех дори да мечтая, че ще се осъществи, и фактът, че мога да го направя, е една от най-големите награди в кариерата ми”, коментира Скот, който определя певицата като огромно вдъхновение в живота си.

Проектът е реализиран с одобрението на Пат Хюстън – снаха на изпълнителката и управител на компанията, която притежава правата върху хитовете ѝ от 2022 г. Идеята възниква, след като компанията чува кавър изпълнението на Скот по време на турнето на Ед Шийрън през 2024 г., където той превръща поп класиката в емоционална балада, смесена с Dancing On My Own на Робин.

„Уитни бе изпълнител на балади и затова ние всички се влюбихме в нея. И Калъм превърна песента в красива балада”, подчертава Пат Хюстън.

Новата версия ще бъде включена в предстоящия албум на Калъм Скот Avenoir, който излиза на 10-ти октомври.

2025 е и годината, в която светът отбелязва 40 години от началото на музикалната кариера на Хюстън.

