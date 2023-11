Пускат новата песен на „Бийтълс“

снимка: Jack Mitchell, Youtube

Новата песен на „Бийтълс“ ще излезе на 2 ноември, съобщава „Гардиън“. Новината за „последната“ песен на групата беше анонсирана още през юни от Пол Маккартни, пише dnevnik.bg.

Песента Now and Then е написана и изпята през 1978 г. от Джон Ленън. През 1994 г. Йоко Оно дава на Пол Макартни касетка с демо записи на покойния вече Ленън.

Макартни заедно с Ринго Стар и Джордж Харисън реализират през 90-те две песни от демозаписите – Free As a Bird и Real Love.

Те обаче не успяват тогава да издадат песента Now and Then заради технологични ограничения.

Оказва се, че вокалите на Ленън не могат да бъдат разделени от музиката и съединени с нови части, реализирани от Макартни, Стар и Харисън.

