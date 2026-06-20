реклама

Пускат отново втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“

20.06.2026 / 10:39 0

кадър: БНТ

Втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“ ще бъде пуснат отново днес, потвърди изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Мощността беше принудително спряна от РИОСВ на 21 май до отстраняване на всички пропуски и нарушения на екоизискванията. От ТЕЦ-а уверяват, че предписанията са изпълнени, предаде БНТ.

Първи блок на централата е в дългосрочен ремонт и няма да работи до края на септември. Трети блок е в авариен ремонт и се очаква да бъде пуснат другата седмица.

Централата включи целия си ресурс и потенциал. Бяха привлечени и специалисти отвън за решаването на тежката ситуация.

От общините Бобов дол и Дупница изразиха пълната си подкрепа централата да заработи отново, тъй като в противен случай около 1200 души могат да останат без работа.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама