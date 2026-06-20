Пускат отново втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“

кадър: БНТ

Втори блок на ТЕЦ „Бобов дол“ ще бъде пуснат отново днес, потвърди изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Мощността беше принудително спряна от РИОСВ на 21 май до отстраняване на всички пропуски и нарушения на екоизискванията. От ТЕЦ-а уверяват, че предписанията са изпълнени, предаде БНТ.

Първи блок на централата е в дългосрочен ремонт и няма да работи до края на септември. Трети блок е в авариен ремонт и се очаква да бъде пуснат другата седмица.

Централата включи целия си ресурс и потенциал. Бяха привлечени и специалисти отвън за решаването на тежката ситуация.

От общините Бобов дол и Дупница изразиха пълната си подкрепа централата да заработи отново, тъй като в противен случай около 1200 души могат да останат без работа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!