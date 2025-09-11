Пускат цяла нова магистрала в неделя

Булфото

Цялата магистрала "Европа" ще бъде пусната в неделя, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на заседание на ресорната парламентарна комисия.

До края на месеца ще бъде пуснат и участъкът от магистрала "Хемус" - "Боаза" - пътен възел "Дерманци".

По думите на министъра строителството на пътища е било прекратено или сведено до минимум през последните години и една от основните задачи сега е строителството на магистрали.

Иванов каза още, че е разпоредил до 1 ноември агенция "Пътна инфраструктура" да направи пълна инвентаризация на пътната мрежа в страната, за да се види къде има остарели пътни знаци.

От АПИ уточниха, че на пътна мрежа от 20 000 километра има над 50 000 знака.

