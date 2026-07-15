Пуснаха Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

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Софийската градска прокуратура наложи мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 50 000 евро на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Решението е взето ден, след като той беше предаден на българските власти след екстрадиция от Сърбия, пише nova.bg.

Мавродиев е привлечен като обвиняем по разследване за длъжностно присвояване в особено големи размери, свързано с отпуснат кредит от 150 млн. лева от държавната банка. Според прокуратурата има достатъчно доказателства, които обосновават предположение за съпричастността му към разследваното деяние.

При определянето на мярката държавното обвинение е взело предвид редица обстоятелства, сред които събраните доказателства по делото, здравословното състояние на обвиняемия, изминалия период от време от предполагаемото извършване на престъплението, както и факта, че към момента не съществува опасност той да извърши друго престъпление. Отчетена е и намалената вероятност Мавродиев да се укрие.

Разследването срещу бившия банкер продължава под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни след близо две години издирване. Миналата седмица сръбските власти одобриха екстрадицията му, а на ГКПП „Калотина“ той беше предаден на българските правоохранителни органи. След пристигането си в страната беше задържан за срок до 72 часа и настанен в следствения арест в София.

Делото е свързано с отпуснат от ББР кредит за 150 млн. лева, за който прокуратурата твърди, че е бил предоставен без необходимите обезпечения. По същото разследване през 2024 г. обвиняеми станаха и бизнесменът Румен Гайтански и адвокатът Иван Георгиев. Впоследствие те бяха освободени, а съдът тогава посочи, че към онзи момент обвинението за длъжностно присвояване не е било достатъчно подкрепено с доказателства.

Според тезата на държавното обвинение част от отпуснатия кредит е била използвана за изплащане на дивиденти на Румен Гайтански, а друга част е преминала през дружеството „Кристална вода“ за покриване на задължения на ТЕЦ „Варна“, която прокуратурата свързва с почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

Редактор "Екип на Петел",

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