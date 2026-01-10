Пуснаха автобусите до Витоша

Снимка: Столична община,архив

Възстановено е движението на автобусните линии до планината Витоша.

Трите автобусни линии 61, 63 и 66, изпълняващи маршрути до Природен паркп „Витоша“ се движат.

Към момента слаб сняг вали по високите части в областите София, Смолян и Пазарджик. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход "Троянски“ поради снегопочистване.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.



