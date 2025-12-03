Пуснаха билетите за концерта на Пласидо Доминго във Варна

Булфото

Билетите за концерта на световноизвестния тенор Пласидо Доминго във Варна вече са в продажба. Грандиозното музикално събитие ще се състои на 21 април 2026 г. в Двореца на културата и спорта и се организира от Театрално-музикален продуцентски център Варна и Община Варна.



Концертът ще се проведе в навечерието на стогодишния юбилей на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. На сцената заедно с Пласидо Доминго ще излязат солистите на Държавна опера Варна – Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Варненският симфоничен оркестър ще бъде дирижиран от маестро Найден Тодоров, ръководител на Софийската филхармония, а спектакълът ще е в режисурата на Сребрина Соколова.



Признат за един от най-великите оперни певци на всички времена, Пласидо Доминго има в репертоара си над 150 роли и повече от 4400 спектакъла. Той е носител на 12 награди „Грами“, ръководил е оперите в Лос Анджелис и Вашингтон и работи като диригент. Доминго е и председател на престижния международен конкурс за оперно пеене Operalia, чийто последен кръг се проведе в София през октомври тази година.



Билетите могат да бъдат закупени на касата на Държавна опера Варна или онлайн чрез платформите Ивентим и Фестивален и конгресен център Варна. До 14 декември се предлага промоционална цена с 15% отстъпка.



