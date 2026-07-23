Пуснаха глутница огромни кангали по улиците на село Николово

Стопкадър Фейсбук, Моята новина от Русе

Жителка на русенското село Николово алармира за пореден случай на безотговорно изхвърлени огромни кучета в населеното място. В своя публикация във фейсбук страницата „Моята Новина от Русе и областта" Светла Горлоева критикува остро липсата на реален контрол от страна на институциите, въпреки скорошните заявки за справяне с проблема с бездомните животни.

Според Горлоева, обещанията на местната администрация се разминават драстично с реалността по селата. Тя изразява своето възмущение от факта, че в Николово свободно се разхождат пуснати кучета от едрата порода кангал, които очевидно са били умишлено развъждани и впоследствие изоставени.

„Преди няколко дена общината говори за справяне с популацията на бездомни животни в малките населени места! И ето резултатите са налице, нови големи кучета кангали развъдени и пуснати из село Николово!“, възмущава се жената в мрежата. Тя поставя открито въпроса кой и как осъществява контрол над безотговорното отглеждане на животни и дали решението е всички изхвърлени четириноги да бъдат „натъпкани в приюта“.

Сигналът акцентира върху сериозен пропуск в регистрацията на домашните любимци, който позволява на недобросъвестни стопани да останат безнаказани. Липсата на микрочипове прави невъзможно издирването и санкционирането на хората, които изхвърлят кучетата на улицата, пише dunavmost.com.

„Със сигурност са на никого, нямат чип и не са регистрирани. До наесен дори и част да загинат, все една ще роди и ето глутницата е готова“, предупреждава Горлоева.

Проблемът не се ограничава само до едно населено място. Според жителката на Николово, бездействието спрямо нарушителите води до порочен кръг, в който едни и същи хора продължават да развъждат и изхвърлят животни, обричайки ги на страдание и смърт.

„Докога ще се позволява на необразовани индивиди да не спазват закона. Защо животните трябва да страдат и да измират и този пак ще развъди и пак ще изхвърля“, пита тя и допълва, че заради липсата на адекватни мерки във всяко село от общината се оформят глутници от по десет кучета, докато обществеността чете само „гръмки заглавия как общината овладява популацията“.

Редактор "Екип на Петел",

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