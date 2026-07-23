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Пуснаха глутница огромни кангали по улиците на село Николово

23.07.2026 / 22:40 0

Стопкадър Фейсбук, Моята новина от Русе

Жителка на русенското село Николово алармира за пореден случай на безотговорно изхвърлени огромни кучета в населеното място. В своя публикация във фейсбук страницата „Моята Новина от Русе и областта" Светла Горлоева критикува остро липсата на реален контрол от страна на институциите, въпреки скорошните заявки за справяне с проблема с бездомните животни.

Според Горлоева, обещанията на местната администрация се разминават драстично с реалността по селата. Тя изразява своето възмущение от факта, че в Николово свободно се разхождат пуснати кучета от едрата порода кангал, които очевидно са били умишлено развъждани и впоследствие изоставени.

„Преди няколко дена общината говори за справяне с популацията на бездомни животни в малките населени места! И ето резултатите са налице, нови големи кучета кангали развъдени и пуснати из село Николово!“, възмущава се жената в мрежата. Тя поставя открито въпроса кой и как осъществява контрол над безотговорното отглеждане на животни и дали решението е всички изхвърлени четириноги да бъдат „натъпкани в приюта“.

Сигналът акцентира върху сериозен пропуск в регистрацията на домашните любимци, който позволява на недобросъвестни стопани да останат безнаказани. Липсата на микрочипове прави невъзможно издирването и санкционирането на хората, които изхвърлят кучетата на улицата, пише dunavmost.com.

„Със сигурност са на никого, нямат чип и не са регистрирани. До наесен дори и част да загинат, все една ще роди и ето глутницата е готова“, предупреждава Горлоева.

Проблемът не се ограничава само до едно населено място. Според жителката на Николово, бездействието спрямо нарушителите води до порочен кръг, в който едни и същи хора продължават да развъждат и изхвърлят животни, обричайки ги на страдание и смърт.

„Докога ще се позволява на необразовани индивиди да не спазват закона. Защо животните трябва да страдат и да измират и този пак ще развъди и пак ще изхвърля“, пита тя и допълва, че заради липсата на адекватни мерки във всяко село от общината се оформят глутници от по десет кучета, докато обществеността чете само „гръмки заглавия как общината овладява популацията“.

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