Пуснаха илария само за 5 лева килограма в Каварна
Булфото
Една вкусна риба е иларията. Тя може да бъде намерени на пазара в Каварна само за 5 лева за килограм. Както е известно Иларията е пелагична риба от семейство Кефалови, предаде Нова Варна.
Разпространена е в източната част на Атлантическия океан, Средиземно море и Черно море. Иларията може да живее и в сладки и в силно солени води. Обитава крайбрежията, заливите, лагуните и устията на реките.
Тялото ѝ е удължено и достига до 40 cm, теглото ѝ е около 800 грама средно. Иларията се размножава през топлите месеци от годината, в открити води. Животът на един такъв екземпляр продължава не повече от 8 години. Храни се най-вече с детрит и перифитон.
Иларията е деликатес в повечето югозападни страни на Европа.
