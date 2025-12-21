Пуснаха илария само за 5 лева килограма в Каварна

Булфото

Една вкусна риба е иларията. Тя може да бъде намерени на пазара в Каварна само за 5 лева за килограм. Както е известно Иларията е пелагична риба от семейство Кефалови, предаде Нова Варна.

Разпространена е в източната част на Атлантическия океан, Средиземно море и Черно море. Иларията може да живее и в сладки и в силно солени води. Обитава крайбрежията, заливите, лагуните и устията на реките.

Тялото ѝ е удължено и достига до 40 cm, теглото ѝ е около 800 грама средно. Иларията се размножава през топлите месеци от годината, в открити води. Животът на един такъв екземпляр продължава не повече от 8 години. Храни се най-вече с детрит и перифитон.

Иларията е деликатес в повечето югозападни страни на Европа.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!