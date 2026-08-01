Пуснаха кадри от първите мигове след взрива до ресторант в центъра на Москва

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Смъртоносна експлозия разтърси центъра на Москва в събота вечерта. Главно управление на Министерството на вътрешните работи в Москва потвърди новината, предаде MSK1.

Първите съобщения дойдоха малко след 20:00 часа. Телеграм каналите съобщиха за експлозия, уж в ресторант „Балзи Роси“.

В 20:50 ч. Главно управление на Министерството на вътрешните работи в Москва публикува официално изявление. Според ведомството, около 20:10 ч. е станала експлозия близо до лятно кафене , при която са загинали трима души, а 15 други са ранени в различна степен.

„В момента на мястото на инцидента работи разследващ екип от Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за град Москва, съвместно със служители от оперативните служби на столицата“, добавиха от полицията.

Московското управление на Следствения комитет съобщи, че „точният брой на загиналите и ранените се установява“. На мястото на инцидента работят следователи и криминалисти, а на местопрестъплението се извършва и оглед.

MSK1 публикува видео, което изглежда е заснето в първите минути след експлозията. В него се чуват викове. Видеото вижте тук https://www.fontanka.ru/2026/08/01/76566435/

„Пострадалите при експлозията в ресторант в Москва получават всички необходими медицински грижи“, заяви Алексей Кузнецов, помощник на руския министър на здравеопазването (цитиран от ТАСС ).

Реакцията на ресторанта

На уебсайта на Balzi Rossi е посочено, че ресторантът ще бъде затворен за банкет на 1 август .

Според полицейския доклад експлозията не е станала вътре в ресторанта, а „близо“ до него. Директорът на Balzi Rossi отказа коментар. „Съжалявам, не мога в момента“, каза Алексей Мещеряков пред „Фонтанка“.

Според SPARK, ресторантът Balzi Rossi се управлява от Hip Hop Cafe LLC, с приходи от 333 милиона рубли и нетна печалба от 22 милиона рубли за миналата година. Максим Кузнецов притежава 99% от акциите . Той, чрез Clear Center JSC, притежава 100% от Fonkor LLC. Уебсайтът Fonbet, голям букмейкър, е регистриран на тази компания.

Миналата година приходите на Fonkor LLC възлизат на 712 милиарда рубли, а нетната печалба е 28 милиарда рубли. През последните три години Максим Кузнецов е получил 54 милиарда рубли дивиденти от Fonkor.

Кузнецов не пренебрегна обаждането на Фонтанка, но отказа да отговори на въпросите на репортера. След като научи за какво е станало нещо, каза: „Ъ-ъ!“ и затвори, посочва руското издание.

Самият ресторант публикува съобщение в социалните си мрежи, в което се казва, че „всичко е наред“ със заведението.

Главният готвач на Balzi Rossi, Кармине Алфиери, също написа в социалните мрежи, че „проблемът“ е „извън ресторанта“.

Поради инцидента, Фестивалът на нощното колоездене в Москва беше отложен. MSK1 съобщава, че участниците все пак са решили да карат по затворения Градински пръстен. ТАСС съобщава, че това са били тези, които вече са били на трасето.

Не всички съседни бизнеси в сградата на площад Кудринская 1 обаче са чули експлозията. „Фонтанка“ се е обадила на няколко бизнеси, разположени в сградата. Само служители на гастропъба „Plata Lounge“ са признали, че са чули „някакъв силен звук“.

Както съобщава кореспондент на MSK1.RU, целият достъп до високата сграда е блокиран за пешеходци. Достъпът до сградата е забранен, а охраната е особено засилена близо до ресторанта.

Редактор "Екип на Петел",

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