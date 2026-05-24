Пуснаха кадри с Мерцедеса, който падна край подлез в Бургас след гонка с полицаи

кадри: Bulgaria ON AIR

Лек автомобил Мерцедес, със софийска регистрация, си спретна дива гонка с полицаите в Бургас, след което падна край подлеза на 5 D-то в жк. "Зорница". За случая съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Бургас.

Инцидентът е станал около 04:45 ч. тази сутрин, като в района на улица „Струга“ служители от сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас опитали да спрат за проверка Мерцедеса. Водачът обаче не се съобразил с полицейските разпореждания и продължил движението си, ускорявайки по бул. „Никола Петков“, допълват от Bulgaria ON AIR.

Минути по-късно автомобилът паднал от активната пътна лента непосредствено до входа на подлеза между комплекси „Зорница“ и „Изгрев“, от страната на бл. 21 в к-с „Зорница“. Шофьорът е избягал, като оставил в купето трима мигранти, самоопределили се като мароканци.

Според очевидци, ударът е бил изключително силен и по чудо не се е стигнало до жертви, тъй като инцидентът е станал в ранен час, когато районът е бил пуст.

