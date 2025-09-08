Пуснаха кадри с младежите в Русе и полицейския шеф
Кадър Фб
Кадрите са заснети малко след полунощ на 4 септември
ГД "БОЕЦ" разпространи видеокадри, за които твърди, че показват противоречиви действия на полицията в Русе при проверката на четиримата младежи в нощта на нападението над шефа на ОДМВР - Русе - Николай Кожухаров.
"Момчетата са проверени, установени и тествани за алкохол и наркотици. И пробите им са отрицателни," посочват от БОЕЦ в социалната мрежа Фейсбук, като твърдят, че младежите първоначално са били освободени от служителите на реда.
"Кожухаров е там и също е разказал за случилото се", гласи още публикацията. Според БОЕЦ, първоначално не са установени данни за извършени от младежите престъпления или противообществени прояви, но по-късно ситуацията се променя.
"Даниел Митов се намесва, младежите са задържани и започва институционална офанзива и вендета срещу тях!" твърдят от гражданската организация.
В публикацията се посочва също, че сайтът BIRD.BG е публикувал снимка и информация, според която съпругата на Кожухаров е участвала в конфликта, като е "хвърляла домати по младежите".
От БОЕЦ заявяват, че разполагат и с други видеокадри, които анализират и ще публикуват допълнителна информация по случая.
