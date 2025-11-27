Пуснаха кмета на Варна под парична гаранция от 200 000 лева

Снимка: Булфото

Варненският окръжен съд реши, че кметът на Варна Благомир Коцев ще излезе от ареста срещу парична гаранция от 200 000 лв.

Коцев беше докаран от съдебна охрана и посрещнат от симпатизанти и поддръжници пред сградата на Съдебна палата. В съдебната зала бяха допуснати само членове на семейството му, предава Нова телевизия.

Адвокатите му настояха съдът да измени мярката му от „задържане под стража“ на „подписка“. По думите им вече липсват основания той да бъде държан в затвора, тъй като досъдебното производство е приключило, а Коцев е в ареста близо пет месеца.

Беше изтъкнато още, че съпругата на Коцев – Камелия, е диагностицирана със сериозно заболяване и трябва да се лекува в Германия, а мъжът ѝ трябва да поеме грижата за двете им децата.

Решението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване.

Благомир Коцев беше доведен под конвой в затвора във Варна на 24 ноември, след като миналата седмица Върховният касационен съд (ВКС) реши делото срещу него и останалите четирима обвиняеми да не се гледа от Софийския градски съд, а от Варненския окръжен съд.

Преди това кметът на Варна прекара 4 месеца и половина в София с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Причината – в обвинителния акт отсъства лице с имунитет и не се налага делото да се гледа от съд със специална компетентност.

Останалите четирима задържани, сред които двама общински съветници, са подсъдими за престъпно сдружаване, искане на подкупи и принуда. Коцев е в арест в София от юли досега.

Делото срещу петимата ще се гледа на първа инстанция от Варненския окръжен съд, като срокът за започване на процеса е 2 до 3 месеца.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!