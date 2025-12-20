Пуснаха лифтовете на Боровец

Пиксабей

Двата основни лифта в Боровец - кабинковата въжена линия "Ястребец" и четириседалковата въжена линия "Ситняково" започнаха работа днес със зимно работно време - от 8.30 до 16.30 ч.

Заради липсата на достатъчно сняг ски зоната остава затворена, каза Ивайло Цветков, изпълнителен директор на фирмата концесионер на ски зоната:

"Сняг има само в най-горната част на планината на ски център "Маркуджик" и то крайно недостатъчен за обработка на пистите и за безопасно каране. Надяваме се на промяна, която синоптиците обещават да се случи между Коледа и Нова година и в момента, в който имаме ниски температури под -3 градуса и подходяща влажност на въздуха, ние имаме готовност незабавно да започнем заснежаване на ски зоната с технически сняг и в рамките на пет-шест дни да отворим поетапно различни ски центрове".

