Пуснаха нов клип с младежите от Русе

Явор Дачков пусна нов клип, за който твърди, че това са младежите от Русе, които участваха в сбиването с шефа на полицията.

Ето какво пише той:

Клип, заснет от “децата”, които пребиха полицая от Русе и които сами са си го заснели преди месеци от друга гонка с полицията. БГ елфи на доброто.

