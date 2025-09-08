Пуснаха нови климатици за 370 лева с монтажа

Пиксабей

Асоциация "Активни потребители" започна кампания за покупка на качествени и енергийно ефективни климатици.

"Ако отидете сами в магазин да си купите нещо, ще получите дадена цена, обаче ако сте търговец на едро, отидете и кажете: "Искам да купя 1000 стоки", ще получите по-добра цена. Затова събираме желаещите и казваме: "Хайде заедно да отидем и да си купим климатик". Искаме оферта от търговеца като за 1000 души, не като за един. По този начин договаряме отстъпка", обясни Богомил Николов от "Активни потребители" в студиото на "България сутрин".

Тази година са се договорили за 370 лв. на климатик. Потребителите имат избор от шест модела, а климатиците са доказани с високо качество.

Трябва ли да спираме климатика през нощта?

"Заедно с още няколко организации от европейски страни купихме климатици, изпратихме ги в лаборатория в Германия, където бяха щателно тествани. Над 40 модела сме тествали. Най-значимият елемент е енергийната ефективност", подчерта Николов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му хората гледат много вторачено в табелките с цените и посягат към по-евтиното, но това през годините ни е създало много проблеми.

"Ако не беше този феномен да търсим най-ниската цена, нямаше да се появяват такива ментета", смята той.

Параметрите са важни, а не цената

Николов съветва хората да гледат по-внимателно параметрите на даден уред, а не цената.

Кампанията за колективна покупка на климатици е до 31 октомври. След края на кампанията всички данни и частници ще бъдат изтрити. Цената е и с включен монтаж.

"Монтажът е изключително важна част от продажбата. Когато преговаряме с търговците, поставяме и условие за надеждност за монтажа и национално покритие, за да не връщаме хора", уточни Николов.

Той коментира и засиленото желание на хората да обменят левове в евро преди официалната смяна на валутата.

"Все още има голям наплив към обменните бюра. Надавам се, че хората са наясно, че има такса. Това е грешка, от която човек губи. По-добре е парите да се сменят от 1 януари, когато ще бъде без такса", посочи Николов.

