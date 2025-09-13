Пуснаха от ареста 15-годишния Станислав, обвинен за боя на шефа на русенската полиция

Експерт от Детска педагогическа стая ще работи с непълнолетното момче, задържано по случая с русенския шеф на полицията.

Повече от четири часа продължи разглеждането на мярката за неотклонение на четвъртия задържан за инцидента. Апелативният съд във Велико Търново отмени решението на Окръжен съд - Русе и наложи по-лека мярка на 15-годишния Станислав, предаде БНТ.

Определеното наказание е надзор от експерт при Детска педагогическа стая. По-рано другите трима задържани бяха пуснати под домашен арест.

Близо тринайсет часа продължи работата на съда, като още в началото на първото заседание бяха приложени нови доказателства към делото, сред които протокол от разпита на старши комисар Кожухаров и видеоекспертиза на записите от камерите.

Решенията на Апелативния съд са окончателни и не подлежат на обжалване.

