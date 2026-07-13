Пуснаха от ареста директора на ВиК - Бургас срещу 2 хил. евро гаранция

Снимка: Булфото

Бургаският апелативен съд освободи срещу парична гаранция директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, който беше задържан преди седмица при акция на ГДБОП. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ на дружеството Илчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение, предава Нова телевизия.

Мирчев беше арестуван заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество. Част от задържаните впоследствие бяха разпитани и освободени.

Според разследващите групата е действала по добре организирана схема за източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти на кладенци и сондажи. Случаят дойде само седмица след друга мащабна акция в Бургаска област, при която при получаване на подкуп от 8000 евро беше задържан директорът на ВиК - Несебър.

Мирчев оглави ВиК - Бургас през 2023 г., когато наследи на поста дългогодишния директор инж. Ганчо Тенев.

Редактор "Екип на Петел",

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