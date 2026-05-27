Пуснаха от ареста обвинения за убийството на 16-годишното момиче в Благоевград

27.05.2026 / 14:41 1

Пуснаха от ареста 20-годишния Александър Георгиев. Той е с повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от 5-ия етаж и загина на 24 май в Благоевград, предаде БТВ.

17-годишно момче, полетяло от същата сграда, е в реанимацията на „Пирогов“ и лекарите все още се борят за живота му.

20-годишният студент беше задържан за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамент в сградата, от която са паднали двамата тийнейджъри, в неадекватно състояние.

Полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици. Източници от разследването посочват, че най-вероятно става въпрос за ЛСД – наркотик, който предизвиква силни халюцинации и нарушава възприятията за време и пространство.

уйчо (преди 50 секунди)
Рейтинг: 130756 | Одобрение: 8461
Обвинен в умишлено убийство на свобода на втория ден!! Утре май ще съди близките на жертвите за обезщетение за нанесени морални вреди!

