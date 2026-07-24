Пуснаха отново движението по пътя Русе - Бяла след тежката катастрофа със загинали и пострадали

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Възстановено е движението по пътя Русе — Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф, след тежката катастрофа тази сутрин със загинали и пострадали, съобщиха от ОДМВР - Русе.

Участъкът от пътя остана затворен повече от шест часа, предаде БТА.

При катастрофата между миниван, управляван от 67-годишен мъж от Украйна, и тежкотоварен камион, шофиран от 47-годишен български гражданин, загинаха четирима души, а други трима бяха ранени. Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването на пътния инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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