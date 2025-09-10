Пуснаха под домашен арест собственика на „дома на ужасите“ в Ягода

Снимка: Булфото

Окръжен съд – Стара Загора пусна под домашен арест Валентин Желев – сочен за собственик на т.нар. „домове на ужасите“ в село Ягода.

Съдът прие, че по делото са назначени множество експертизи, но прокуратурата не е прецизирала обвинението си, предава БНТ. Поради това магистратите постановиха, че задържането под стража вече не е оправдано и замениха най-тежката мярка с домашен арест.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

