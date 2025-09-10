реклама

Пуснаха под домашен арест собственика на „дома на ужасите“ в Ягода

10.09.2025 / 12:22 1

Снимка: Булфото

Окръжен съд – Стара Загора пусна под домашен арест Валентин Желев – сочен за собственик на т.нар. „домове на ужасите“ в село Ягода.

Съдът прие, че по делото са назначени множество експертизи, но прокуратурата не е прецизирала обвинението си, предава БНТ. Поради това магистратите постановиха, че задържането под стража вече не е оправдано и замениха най-тежката мярка с домашен арест.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

kris (преди 2 минути)
Рейтинг: 504921 | Одобрение: 92881
В Щатите също откриват такива домове от време на време, ама собствениците не ги пускат, а ги пращат в затвора.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

