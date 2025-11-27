Пуснаха под гаранция гръцкия модел, задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев за отвличане на 20-годишен

Снимка: Булфото

Бившият гръцки модел Анастасиос Михайлидис, задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев и още двама души, е освободен по парична гаранция.

Гаранцията е 3000 лв., а решението е на Софийския градски съд.

Дългогодишният председател на пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, бивш френски легионер, актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис бяха задържани за принуда с оръжие към 20-годишно момче.

По информация на bTV до арестите се стига, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че четирима мъже са го държали по принуда в апартамент.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер и актьорът Росен Белов засега остават в ареста.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!