Пуснаха под гаранция от 15 000 евро общинския съветник Антон Бранков, обвинен за участие в ОПГ за изнудване

25.02.2026 / 18:13 1

Снимка: Булфото

Софийският градски съд остави в ареста Николай Иванов и пусна столичния общински съветник Антон Бранков под гаранция от 15 000 евро. Определението подлежи на обжалване и протест. 

Иванов и Бранков, заедно с Денислав Пъчакчиев и Биляна Стойнева, са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. в страната с цел да извлича имуществени облаги от изнудвания.

Според съдебния състав няма опасност двамата да се укрият, тъй като имат постоянни адреси и семейства. 

От друга страна Иванов е със завишена обществена опасност и има опасност да извърши друго престъпление предвид, че в миналото е с обвинение за подобно престъпление. 

По делото са извършени 26 обиска в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити, припомня БТА. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

maximin (преди 28 минути)
Рейтинг: 17080 | Одобрение: 3350
ПРЕДИЗБОРНО СЕ ОСВОБОЖДАВАТ КАКВИ ЛИ НЕ ПРОШЛЯЦИ

