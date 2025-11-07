Пуснаха под гаранция от 3000 лева обвинен в убийство на пътя с 24 акта

Пекселс

3000 лева - толкова е паричната гаранция, определена от Окръжния съд във Враца за мъж, обвинен, че е причинил катастрофа, при която в края на октомври загина 18-годишният Евгени от Козлодуй. Младо момче, блъснато и убито на пътя - човешка трагедия, която оставя след себе си много болка и въпроси за близките. Сестрата на Евгени написа емоционално писмо до съда като зов за справедливост и за отговорност, предаде NOVA.

Между 4 и 5 часа сутринта на 26 октомври блъснатият мъж се прибирал пеша към дома си. След посещение на заведение бил докаран от свой познат до пътя, на който намира смъртта си. Близките му до днес нямат официална информация какво точно се е случило. Обвиняемият е задържан часове след инцидента, а няколко дни по-късно е пуснат под парична гаранция.

„Всички сме съкрушени от случилото се и искаме най-вече да знаем истината. Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000, нито 300 000”, каза приятел на загиналия.

Според близка на почерненото семейство соченият за извършител е имал 24 акта за нарушаване на Закона за движение по пътищата. „До ден-днешен не е ясно той в какво състояние е шофирал”, добави тя. Един от мотивите на съда за паричната гаранция е, че шофьорът е издържан от родителите си. Друг – че е съдействал на органите на разследването. Сестрата на Евгени твърдо заяви, че ще се бори за справедливост. По думите ѝ не иска други семейства да страдат така, както нейното.

