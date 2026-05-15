Пуснаха предсрочно ферибота в Белослав

Моторният ферибот "Белослав" вече работи, съобщават във фейсбук от местната общинска администрация.

"Доковият ремонт на м/ф „Белослав”, плануван за периода от 12-15 май, и ремонтът на пистата на южен пристан приключи по-рано от предвиденото. От 15.30 ч. на 14 май фериботът се движи по разписание", добавят още от Община Белослав.

Докато фериботът беше на ремонт, преходите по неговото разписание се извършваха от моторен кораб "Белла".

