Пуснаха розов диамант на търг в Женева

кадър: БНТ

Почитатели на скъпоценни камъни се събират в Женева, за търг на Сотбис, който ще се проведе на 12 ноември.

Кулминацията в наддаването ще бъде розовия диамант "Светещата роза".

"Светеща роза" е изрязан от 21-каратов необработен диамант, открит преди две години в Ангола.

Той е шлифован от британски бижутери и вече е част от пръстен, предава БНТ. Очаква се розовия диамант да бъде продаден за повече от 20 милиона долара.

