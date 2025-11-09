Пуснаха розов диамант на търг в Женева
кадър: БНТ
Почитатели на скъпоценни камъни се събират в Женева, за търг на Сотбис, който ще се проведе на 12 ноември.
Кулминацията в наддаването ще бъде розовия диамант "Светещата роза".
"Светеща роза" е изрязан от 21-каратов необработен диамант, открит преди две години в Ангола.
Той е шлифован от британски бижутери и вече е част от пръстен, предава БНТ. Очаква се розовия диамант да бъде продаден за повече от 20 милиона долара.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!