Пуснаха школския директор със скритите камери в тоалетните срещу 5000 лева гаранция

Редактор: Юлия Георгиева, Снимка: Гугъл мапс

Софийският районен съд пусна под парична гаранция в размер на 5000 лева директора на 138-о столично училище от ареста след обвинението, че е сложил незаконно скрити камери в школските тоалетни, като част от тях са били насочени към писоарите, съобщи БНТ.

Алексанръд Ефтимов бе задържан след като прокуратурата му повдигна обвинения.

Според директора на СДВР главен комисар Любомир Николов от компютъра в кабинета на директора чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни, посочва БГНЕС. За тях той може да получи максимално 8 години затвор.

Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдавали цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите. “В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките”, поясни главен комисар Любомир Николов.

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов бе освободен от длъжност.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!