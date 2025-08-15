Пуснаха снимка от запалването на влака
Пуснаха първи снимки от запалването на влака край Симеоновград.
Инцидентът, за който Петел вече писа, е станал в 5:04 часа. Първите огнеборци са пристигнали на мястото в 6:00 часа, като на кадрите се вижда как един от тях веднага е започнал да гаси осемте горящи цистерни с дизелово гориво.
Към момента ситуацията е овладяна и пожарът почти е потушен.
В тази връзка се налага обаче ограничение на движението в района.
Няма да има промяна на графиките и маршрутите на много влакове, тъй като като няма първостепенна железопътна инфраструктура в този участък.
Ще има обаче ограничение на движението по асфалтовия път в района, защото и пожарникарите, и разследващите имат нужда от обезопасяване на периметъра, за да успеят и да потушат до края на огъня.
А също така да успеят и да разследват причините за това какво се е случило, информира бТВ.
