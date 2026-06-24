Пуснаха снимки на убитите в Угърчин

Кадър Гугъл мапс

15-годишно дете, което става свидетел на кървавата баня, скача от терасата и загива на място

Пуснат от затвора преди по-малко от две седмици мъж е предполагаемият убиец от кървавата баня в Угърчин, научи "Труд news" от свои източници. Трагедията се разиграва в общинското общежитие на града, което се намира непосредствено до училището.

На този етап няма данни соченият за извършител да е жител на ловешкото градче. Тепърва криминалисти ще разследват как се е озовал в пансиона, в който живеел Ю. - една от жертвите.

Предполага се, че бившият затворник се е сприятелил първо с Ю., а впоследствие и с момичето - Д. Тя също издъхва в адски мъки, след като е прободена многократно с нож.

По непотвърдена информация Д. и Ю. били гаджета.

Труд пусна снимки на убиеца и две от жертвите в https://trud.bg/a/articles/tsiganin-izliazal-predi-10-dni-ot-zatvora-zaklal-kato-agneta-iulian-i-dani-snimki

Редактор "Екип на Петел",

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