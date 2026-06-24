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Пуснаха снимки на убитите в Угърчин

24.06.2026 / 11:57 1

Кадър Гугъл мапс

15-годишно дете, което става свидетел на кървавата баня, скача от терасата и загива на място

Пуснат от затвора преди по-малко от две седмици мъж е предполагаемият убиец от кървавата баня в Угърчин, научи "Труд news" от свои източници. Трагедията се разиграва в общинското общежитие на града, което се намира непосредствено до училището. 

На този етап няма данни соченият за извършител да е жител на ловешкото градче. Тепърва криминалисти ще разследват как се е озовал в пансиона, в който живеел Ю. - една от жертвите. 

Предполага се, че бившият затворник се е сприятелил първо с Ю., а впоследствие и с момичето - Д. Тя също издъхва в адски мъки, след като е прободена многократно с нож. 

По непотвърдена информация Д. и Ю. били гаджета. 

 

Труд пусна снимки на убиеца и две от жертвите в https://trud.bg/a/articles/tsiganin-izliazal-predi-10-dni-ot-zatvora-zaklal-kato-agneta-iulian-i-dani-snimki

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Коментари
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kris (преди 32 секунди)
Рейтинг: 626365 | Одобрение: 123005
Къде са снимките.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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