Пуснаха снимки от мястото, където е открито мъртвото непълнолетно момиче в Благоевград

кадри: Булфото

Непълнолетно момиче е открито мъртво пред жилищен блок в ж.к. „Струмско“ в Благоевград малко след полунощ на 24 май, а непълнолетен младеж е намерен в критично състояние от другата страна на сградата и е транспортиран по спешност в болница в София с опасност за живота.

Сигналът е подаден около 00:03 часа, а полицейските екипи са пристигнали незабавно на място. При огледа на района служителите на реда откриват момичето в безпомощно състояние, като е установено, че то е починало. По тялото му не са открити следи от насилие.

Малко по-късно е намерен и младежът, също непълнолетен, лежащ на земята. Закаран е в Спешното отделение на благоевградската болница, където е установено, че има височинна травма – черепно-мозъчна травма и множество фрактури по цялото тяло.

Веднага е транспортиран към „Пирогов“, където лекарите се борят за живота му. Полицията е задържала двама младежи, чиято съпричастност към инцидента се изяснява.

Единият е открит във видимо неадекватно състояние в апартамент в същата жилищна сграда, а вторият – на друго място в града.

Източници на Булфото съобщиха, че във фаталната нощ загиналото момиче и тежко раненото момче са били на парти в апартамент в същия блок заедно с останалите младежи, които са били пълнолетни. Всички са били чисто голи, допълват от Булфото.

По първоначална информация групата е употребила наркотично вещество преди трагичния инцидент.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура, като се работи по установяване на всички факти и обстоятелства около случая, съобщиха от ОДМВР-Благоевград.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!