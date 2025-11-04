Пуснаха срещу 2 хиляди лева обвинен за побой с брадва и заплахи за убийство към полицаи от Варненско

Пекселс

Обвинен в причиняване на телесна повреда на полицай и в отправяне на закани за убийство към негов колега, трябва да внесе парична гаранция в размер на 2 хиляди лева. Това реши Апелативен съд – Варна след като ревизира определение на Окръжния съд в града, който е взел мярка за неотклонение „подписка“, съобщиха от пресслужбата на Апелативния съд.

Производството бе образувано след протест на прокуратурата с искане за задържане под стража.

Случаят е от 27 октомври, когато полицейски екип се отзовал на сигнал за домашно насилие в село Гроздьово. 49-годишният мъж посрещнал двамата служители на реда с брадва и заплахи.

Спрямо А.А. са повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения и за отправяне на закани за убийство спрямо негов колега.

Според представителя на Апелативната прокуратура обвиняемият е извършил и двете престъпления като с употреба на физическо насилие е причинил средна телесна повреда. Предвид агресивното му и арогантно поведение безспорно има опасност да извърши престъпление или да се укрие, смята държавното обвинение.

На противоположното мнение бе защитата. Не са категорични данните, че А.А. е причинил телесното увреждане. Обвинението се гради на показанията на полицаите, докато останалите свидетели не твърдят той да е нанесъл удари.

Въззивният съд подкрепи становището на първата инстанция, че от събраните гласни и писмени доказателства може да се направи извод за съпричастност по обвинението в закана. Има данни и за нанесена телесна повреда на полицейски служител, свързани с изпълнение на служебните му задължения по задържане на обвиняемия.

Информацията, че и самият А.А. е претърпял увреждания, разколебава тезата на свидетелите за нанесена телесна повреда на полицейския служител с оглед оказаната съпротива на обвиняемия.

Горната инстанция прецени, че липсва втората предпоставка за исканото от прокуратурата задържане под стража – реална опасност от укриване или извършване на престъпление. Затова адекватна мярка в случая е паричната гаранция в размер на 2 хиляди лева.

В случай на невнасянето й до 10 дни, следва задържане под стража на обвиняемия.

Определението на Апелативен съд – Варна е окончателно.

