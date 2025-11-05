Пуснаха срещу 5000 лв. гаранция мъжа, врязал се в 6 коли в София

Снимка: Булфото

Софийският районен съд пусна срещу 5000 лева гаранция бившия член на УС на държавното дружество „Автомагистрали“ Филип Маркулиев, който в неделя се вряза в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша". Искането на прокуратурата за постоянен арест не беше удовлетворено, посочва NOVA.

Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила. Инцидентът се размина без пострадали.

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочиха магистратите и подчертаха, че в случая не може да бъде изведена обществена опасност.

Според прокуратурата той системно е нарушавал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол.

Маркулиев заяви: "Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя".

