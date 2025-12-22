Пуснаха супер реалистичен фейк с изкуствен интелект с Ники Кънчев
Кадър Фб
Супер реалистичен фейк с образа на Ники Кънчев бе пуснат в социалната мрежа.
"Това е фалшиво! Не се връзвайте!
Нямам нищо общо! Докъде ли ще ни доведе AI?", пише той.
Фалшивото видео разказва как уж Ники е махнал очилата си със специален метод.
Разбира се, става въпрос за измама и хората трябва да внимават къде кликат и на кого вярват.
