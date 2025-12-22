Пуснаха супер реалистичен фейк с изкуствен интелект с Ники Кънчев

Кадър Фб

Супер реалистичен фейк с образа на Ники Кънчев бе пуснат в социалната мрежа.

"Това е фалшиво! Не се връзвайте!

Нямам нищо общо! Докъде ли ще ни доведе AI?", пише той.

Фалшивото видео разказва как уж Ники е махнал очилата си със специален метод.

Разбира се, става въпрос за измама и хората трябва да внимават къде кликат и на кого вярват.

