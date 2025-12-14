Пуснаха тировете през ГКПП "Кулата – Промахон"

снимка: МВР

Възстановено е движението за моторни превозни средства, надхвърлящи 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през ГКПП "Кулата – Промахон", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".



Стачките на гръцките фермери предизвикват затруднение на движението и блокажи на границата им с България, припомня "Фокус".

По-рано днес от ГКПП „Капитан Андреево“ съобщиха, че заради протестите се е образувала около 27-километрова опашка от изчакващите товарни автомобили на излизане от страната. На влизане у нас от турския пункт „Капъкуле“ опашката е близо 50 км, а шофьорите изчакват между шест и осем часа, предаде БТА.

