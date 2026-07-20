Пуснаха тока в засегнатите от мощната буря села край Ямбол

Снимка: Булфото

Нормализира се ситуацията в Ямболско след силната буря, която се разрази в региона около 18:00 часа днес. Възстановено е електрозахранването в петте села, които останаха по-рано без ток, съобщи областният управител Георги Чалъков, пише БТА.

От гръмотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка най-силно бяха засегнати населени места в общините Тунджа и Стралджа. Без ток за няколко часа останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец.

Няма пострадали хора и нанесени щети по къщи и обществени сгради. Разчистени са падналите дървета и клони, които са скъсали електропроводници, нанесени са щети по няколко автомобила, посочи областният управител на Ямбол.

Редактор "Екип на Петел",

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