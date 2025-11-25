Пуснаха в продажба билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на Спартак

Снимка: Булфото, архив

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА срещу Спартак в мач от 17-ия кръг на Първа лига вече са в продажба.

Двубоят ще се играе в събота - 29 ноември, от 17:30 ч. на стадион „Спартак“ във Варна.

Пропуски за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн чрез сайта на ЦСКА, както и физически в деня на мача (след 16:00 ч.) от касата, разположена на входа пред „армейската“ трибуна, съобщават „червените“ на своя официален сайт, отбелязва БТА.

Цената на билета за двубоя е 15 лева, а домакините са предоставили 3000 талона за феновете на ЦСКА.

