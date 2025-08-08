Пуснаха влаковете между Пловдив и Белозем след катастрофата между товарен влак и камион

Булфото

В 17:12 часа е възстановено движението на влаковете в междугарието Маноле – Белозем, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). В обедните часове тежкотоварен камион се блъсна в товарен влак.

По първоначални данни, 46-годишният водач на тежкотоварен автомобил "Форд" не се е съобразил със светлинния сигнал на прелез без бариери и се е ударил странично в товарен влак. На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона. Той е откаран в болница за допълнителни прегледи, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!