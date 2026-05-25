Пуснаха водата за Севлиево и селата, утре е нормален учебен ден

Снимки: Община Севлиево

Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21:00 ч., предава Нова телевизия.

В продължение на три дни около 30 000 души бяха без питейна вода.

Причината - отнесени 87 метра тръба от водната стихия, преминаваща над река Видима.

Очаква се до полунощ водата да достигне до всички точки.

Междувременно от Община Севлиево съобщиха във фейсбук страницата си, че след почивните дни за 24 май, училищата и детските градини ще имат нормални учебни часове от утре. Осигурени са достатъчни количества бутилирана минерална и вода за битови нужди.

