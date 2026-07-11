Пуснаха заподозрения за убийството на бившата британска министърка

Снимка Пиксабей

Британската полиция освободи 26-годишния мъж, който беше арестуван като заподозрян за убийството на Ан Уидекъм – бивш депутат и министър по въпросите на затворите. Това предаде Асошиейтед прес.

Полицията на графствата Девън и Корнуол съобщи, че мъжът вече не е обект на разследване. „Детективите продължават да извършват множество разпити в рамките на текущото разследване и ние оставаме решени да установим всички обстоятелства около инцидента.“, се казва в изявлението.

Седемдесет и осем годишната Уидекъм беше открита мъртва в четвъртък в усамотения си дом в селски район в покрайнините на националния парк Дартмур в Югозападна Англия, пише Блиц.

Мъжът беше арестуван вчера в градче, намиращо се на няколко мили оттам.

По-късно полицията заяви, че не се смята убийството за терористичен акт и че няма информация, която да показва, че то е било политическо.

Смъртта на Уидекъм предизвика шок в британските политически среди, където беше сред водещите консервативни гласове в продължение на десетилетия, отбеляза АП. Тя беше депутат в Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и заемаше различни постове, сред които и министър, отговарящ за затворите, в консервативното правителство на премиера Джон Мейджър през 90-те години.

Уидекъм стана известна, след като напусна парламента и участва в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към "Партията на Брекзит" на Найджъл Фараж, а след това стана говорител на новоучредената му партия „Реформирай Обединеното кралство“.

Редактор "Екип на Петел",

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